«Ну вот я и стартанул»: солист Jane Air начал лучевую терапию

Солист альтернативной рок-группы Jane Air Антон Лиссов, который борется с онкологическим заболеванием, приступил к лучевой терапии. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram*.

По его словам, подготовка к выступлениям отвлекала, однако сейчас он занимается лучевой терапией. В этом его поддерживают поклонники, поэтому «ничего не страшно».

«Ну вот я и стартанул. С меня сделали изящную маску, которая очень плотно фиксирует голову, чтобы можно было облучать меня точечно. Отправили в космический аппарат», — отметил Лиссов.

Артист также добавил, что у лучевой терапии накопительный эффект. Первые 10-12 сеансов обычно не ощущаются особенно, однако из-за его мнительности он уже чувствует комки в горле. При этом он старается много и вкусно питаться.

Ранее тур рок-группы Jane Air перенесли на следующий год.

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