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Тур перенесли: у солиста Jane Air вырезали злокачественную опухоль

Культура
Alcocola. Собственная работа

Фото - © Alcocola. Собственная работа/Wikipedia.org

У солиста альтернативной рок-группы Jane Air Антона Лиссова вырезали злокачественную опухоль, теперь он должен пройти курс лучевой терапии, поэтому тур перенесли на следующий год. Об этом группа рассказала в своем блоге в Instagram*.

В этом году группа сыграет последние концерты в Москве — 30 октября и Петербурге — 1 ноября. Остальные концерты вынужденно перенесены на весну 2027 года.

«Летом мне на горле делали операцию. Та дрянь, которую мне вырезали оказалась злокачественной. Поэтому меня ждет лучевая терапия», — сказал Лиссов.

Он уточнил, что такое лечение несовместимо с концертной деятельностью.

«Буду петь как в последний раз, но надеюсь, что не в последний», — с юмором закончил артист.

Поклонники в комментариях выразили слова поддержки и пожелали Лиссову сил.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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