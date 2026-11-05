Австралиец случайно поймал рыбу стоимостью более 600 тыс евро

Житель Австралии стал обладателем миллиона австралийских долларов (примерно 623 тыс. евро), поймав рыбу с уникальной меткой, сообщает «Bild на русском»* .

26-летний Мэтью Морис рыбачил вместе с младшим братом в пригороде Дарвина после футбольной тренировки, когда на его удочку попался 80-сантиметровый баррамунди, которая оказалась участником ежегодного конкурса Million Dollar Fish.

Организаторы конкурса выпускают в водоемы Северной Австралии меченых баррамунди. За поимку рыб можно получить денежные призы. В этом сезоне в водоем выпустили 101 трофейную рыбу: 100 экземпляров с призом в 10 тыс. австралийских долларов и одну — с главным призом в 1 млн. Эту рыбу поймал Морис, став вторым победителем главного приза за 12 лет существования конкурса.

Глава правительства Северной территории Лия Финоккьяро лично сообщила рыбаку о выигрыше. Услышав радостную новость, Мэтью не смог сдержать слез и тут же позвонил матери. Выигранные деньги австралиец планирует потратить на покупку дома, погашение долгов и свои личные нужды.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.

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