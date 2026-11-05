Задержанные в Турции 34 россиянки выиграли суд и могут остаться в стране

34 россиянки, задержанные в Турции по обвинению в проституции, выиграли суд. Девушки уже связались с родственниками, сообщает Baza .

Ранее в Турции силовики задержали более 30 россиянок по обвинению в проституции. Девушек заманивали на работу артистками, но в итоге вынуждали становиться консуматоршами. Задержанных поместили в миграционную тюрьму для дальнейшей депортации.

В российском посольстве отметили, что сотрудники оказывают задержанным необходимую поддержку. 5 ноября дипломаты добились организации личной встречи с россиянками.

Пока неизвестно, разрешат ли девушкам остаться в Турции или депортируют. Соотечественницы надеются, что им позволят самостоятельно покинуть страну.

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