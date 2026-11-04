Задержанных в Турции русских танцовщиц депортируют в РФ через неделю

Более 30 русских танцовщиц, которые были задержаны в ходе рейдов по турецким ночным клубам, депортируют домой через неделю. Их родные сказали, что девушкам не продлили рабочие визы, сообщает SHOT .

Всего задержали 34 россиянок. 27‑летняя девушка из Новосибирска и 25‑летняя танцовщица из Иркутска работали в клубе «Фолибержер». Мама новосибирки рассказала, что последний раз общалась с дочкой 3 ноября, ей разрешили позвонить домой. Она рассказала, что условия содержания в миграционном центре лучше, чем в участке, также девушек хорошо кормят.

Новосибирка поехала на заработки в Турцию в третий раз. В каждую поездку оформляется контракт на 6 месяцев. Ее мама отметила, что работающих танцовщиц с охраной привозят и увозят в клубы.

«Ни наркотиков, ни проституции там нет и не было никогда. Сейчас все произошло, потому что их хозяин не продлил рабочую визу», — пояснила женщина.

В посольстве РФ сказали, что россиянкам предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и морали. Сейчас девушки находятся в Акюртском репатриационном центре, у них отобрали телефоны. Всего в конце октября около 100 девушек задержали полицейские во время рейдов по ночным барам «Хавана», «Фолибержер», «Максим».

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