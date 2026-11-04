Командный зачет: соревнования по спортивному ориентированию провели в Хотькове

В парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского округа в День народного единства в турнире по спортивному ориентированию приняли участие команды из разных городов Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Поучаствовать в командной эстафете приехали ребята и взрослые из Сергиева Посада, Павловского Посада, Электростали, Рязани и Хотькова.

Контрольные пункты, которые предстояло взять спортсменам, стояли в парке и городском пространстве. Участники команд бежали трассу по очереди, передавая эстафету следующему. Победила команда, которая потратила на забег меньше всего времени.

Лидерами стали спортсмены из команды «Сергиев Посад — Центр». На втором месте — «КСО „Дубрава“ — Юниоры», также в топ-3 «КСО „Дубрава“ — Ветераны».

«Очень интересная трасса, которую не ожидала в простом городском ориентировании. Из поставленных 22 контрольных пунктов, мне нужно было выбрать 16. Но на карте не было однозначного решения, как это сделать, чтобы наиболее быстро пробежать. Вроде все места знаешь, как идти знаешь, но нужно принять решение, какие КП брать, а какие выкинуть. Над этим вопросом пришлось думать несколько раз, пока бежала от одной точки до другой. В итоге, мне кажется, что удалось построить оптимальную трассу», — поделилась участница соревнований Ольга.

Сладости к чаю для участников приготовили волонтеры из организации «Пища жизни», которые специально приехали из Москвы и Сергиева Посада, чтобы поддержать спортсменов.

Фото - © Виктор Виноградов Фото - © Виктор Виноградов Фото - © Виктор Виноградов Фото - © Виктор Виноградов Фото - © Виктор Виноградов

«Мы узнали, что сегодня будет мероприятие у детей, сами испекли печенье, пряники. Приехали сюда, чтобы угостить детей и сделать им праздник», — сказал волонтер «Пищи жизни» Олег Колдунов из Москвы.

Он добавил, что добровольцы приезжают на разные мероприятия, кормят бездомных, а еще трудятся на Донбассе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

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