Лихачев рассказал о гибели 3 сотрудников Росатома за последние 2 недели

Глава корпорации Алексей Лихачев рассказал, что 3 ноября была убита сотрудница сервисного подразделения 1970 года рождения.

«Ехала вместе с мужем в машине, когда в лобовое стекло ударил дрон-камикадзе. Оба погибли на месте. Еще шесть часов после этого дроны не подпускали медиков к подбитой машине. Не иначе как желанием, чтобы как можно больше людей в течение всего этого времени увидели жертв преступления, я это объяснить не могу. Запугивание жителей ведется и такими, абсолютно бесчеловечными методами», — отметил Лихачев.

По его словам, пять дней назад украинцы убили сварщика станции, когда он ехал по дороге на работу. А неделю назад подбили автобус вместе с водителем, который отвез смену на работу.

Он подчеркнул, что за сотрудниками станции ведется охота противником. Всего убиты 13 работников станции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.