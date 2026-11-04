Спасенного из дома-концлагеря под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

Подростка, спасенного из дома-концлагеря в Киевской области, внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

14-летнего школьника и его родителей добавили в списки за срыв мобилизационных мероприятий.

Ранее спасенный подросток рассказал, как его пытали и допрашивали террористы из «Азова»*. Слова мальчика противоречат усилиям украинских властей по созданию антикризисной реакции на события в пыточном доме.

Что известно о доме-концлагере под Киевом, в котором держат и бьют десятки военных, читайте в материале РИАМО.

* Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.

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