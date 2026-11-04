Заталкивал обручальное кольцо в рот: экс-жена обвинила россиянина в насилии

Бывшая супруга театрального репетитора разместила в соцсети видео, в котором обвинила его в физическом насилии — ударах в лицо, удушениях и «запихивании обручального кольца в рот», сообщает «Осторожно, Москва» .

В последний месяц в Сети начали размещать обвинения в домогательствах театрального репетитора к ученицам и насилии в отношении экс-жены. Сам мужчина это отрицает.

Репетитор записал ответное видео, где рассказал о клевете и подделывании переписок, а еще отметил, что часть из них были опубликованы девушками, с которыми он знакомился вне театральных курсов. Еще он опроверг сообщения о насилии в адрес экс-супруги.

Тогда бывшая жена, с которой у них общий ребенок, опубликовала видео и рассказала об эпизодах насилия.

«Если удары в лицо, об стену, пинки, плевки в мое лицо, запихивание обручального кольца мне в рот, скручивание рук, таскание за волосы и удушения — если это все не избиение, то да, получается не бил. Мне было до боли страшно, когда Артем душил меня на балконе, когда на моих руках была наша трехмесячная дочка. Когда я задыхалась, я думала, как напрячь шею, чтобы я не потеряла сознание. Потому что дочь может упасть», — поделилась пострадавшая.

По ее словам, в один из дней, когда мужчина пришел забрать дочь на прогулку, он оскорблял ее при ребенке, напугав девочку, и схватил женщину за волосы. Также она разместил видео инцидента. В тот день она вызвала полицию, но силовики, по ее словам, отказали в помощи.

«Когда я вызвала полицию мне прямым текстом сказали: „Вас же ножом не пырнули. В реанимацию не увезли. Все в порядке. Что мы можем с ним сделать?“ Хотя тогда мы уже развелись тогда, я жила на съемной квартире», — уточнила женщина.

Репетитор продолжает размещать в соцсетях видео, где говорит о клевете в свой адрес со стороны бывшей супруги, учеников и других преподавателей, обвиняющих его в присвоении их заслуг.

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