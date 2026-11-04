«На смену можешь не выходить»: россиянку уволили из супермаркета из-за беременности

В конце августа Алена из Киржача устроилась кассиром в супермаркет. 28 августа она подписала договор, находясь на шестом месяце беременности. В первый рабочий день, 30 августа, руководитель сообщила, что ей стало известно о беременности Алены, которую девушка не скрывала. В письме также говорилось, что, если информация подтвердится, договор будет расторгнут.

Девушка призналась, что не скрывала беременность, и ее состояние было заметно с самого начала. 3 сентября руководитель заявила Алене, что договор аннулирован, а за отработанные смены ей переведут деньги. После этого товаровед ей сказала, что на работу «выходить больше не следует».

В течение недели Алена безуспешно пыталась выяснить свой трудовой статус. Руководство магазина игнорировало ее запросы. 7 сентября она отправила досудебную претензию с требованием восстановить ее на работе. После этого представители компании связались с ней и заявили, что договор якобы не был аннулирован. Однако доступ к электронным системам работодателя ей ограничили. Для допуска к работе ей якобы требовалось пройти медосмотр.

9 сентября девушке отправили сообщение о том, что аннулирование договора произошло якобы из-за технического сбоя. В компании также сообщили, что ведут переписку с кадровыми специалистами для восстановления трудового договора. После этого с Аленой обещали связаться, но ей так никто и не позвонил.

На следующий день девушка получила выписку из электронной трудовой книжки, однако в ней не было указано трудоустройство в супермаркете. К настоящему моменту Алена дважды пыталась оспорить аннулирование договора. Сейчас она требует от компании хотя бы извинений.

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