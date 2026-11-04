Россияне жалуются на антисанитарию и подмену материалов у стоматологов в Китае

Российские пациенты жалуются на антисанитарию и подмену материалов у китайских стоматологов. Лечение зубов в Поднебесной стоит дешево, но потом пломбы приходится переделывать, сообщает Mash .

Российских клиентов ищут в интернете — их привлекают низкие цены на туры. Мошенники обещают новые зубы «по цене килограмма курицы». В стоимость путевки включено лечение, бесплатное проживание в отеле и экскурсии. Обещают встретить туристов в Благовещенске и быстро перевести их через границу в Хэйхэ.

Менеджеры озвучивают такие цены на импланты: китайские — около 45 тыс. рублей, японские — примерно 50 тыс., а немецкие и шведские — почти 80 тыс. Пломба обходится в 2,5 тыс. рублей, удаление зуба — 100 рублей, чистка каналов — 2 тыс. рублей. Девушкам также предлагают косметологические услуги: нитевое похудение, подтяжку лица и пластику.

При этом пациенты жалуются, что в реальности все не так сладко: цены могут вырасти вдвое, а на вылеченных зубах появляются сколы и трещины, которые приходится переделывать.

Стоматологи утверждают, что импортные импланты плохо приживаются, так как местные врачи подменяют материалы. В китайских клиниках не соблюдаются санитарные нормы, что вредит здоровью зубов.

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