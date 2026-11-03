Скандал с «неофициальной тюрьмой» под Киевом: что известно об удержании мобилизованных

В ночь на 3 ноября у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом собралась толпа: в соцсетях писали, что внутри держат и бьют десятки военных. Дошло до стычек с полицией и стрельбы. В материале РИАМО — о том, что известно.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке: как развивались события

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Вечером 2 ноября в местных Telegram-каналах появились сообщения: вооруженные люди держат в подвале дома на улице Солнечной около 40 человек, одного из них убили. По данным BFM, первые попытки вызволить людей начались около шести вечера. На место приехала бригада частной скорой помощи: по ее словам, к пострадавшим не пускали. Вскоре у дома собрались сотни человек: они скандировали «позор» и снимали происходящее на камеры, пишет Страна.ua.

Около половины одиннадцатого люди попытались прорваться на территорию. По данным украинских изданий, в силовиков бросали яйца, а участники акции пробили кирпичную стену; силовики применили слезоточивый газ и стреляли в воздух. Также украинские СМИ сообщили о поврежденном автобусе Нацгвардии и полицейских машинах. После отъезда Буданова** у дома появились неизвестные в штатском и балаклавах и начали избивать собравшихся.

Почему у дома под Киевом собралась толпа и что известно о назначении здания

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Дом, где все произошло, находится в Петропавловской Борщаговке Бучанского района Киевской области. По словам командующего украинской Нацгвардией Александра Пивненко, здание арендуют для временного размещения военных: сюда привозят мобилизованных, оформляют документы и отправляют в учебные центры. Среди находившихся там были четверо военных, которых вернули после самовольного оставления части (СЗЧ); их госпитализировали. Он назвал дом "временным пунктом дислокации" и признал, что на его территории также держат мобилизованных.

Врач, которую допустили внутрь, по данным BFM, насчитала около 30 человек и сообщила о мужчине со сломанным позвоночником. Народный депутат Украины Артем Дмитрук также очень эмоционально написал о том, что из пыточной вывели 14-летнего ребенка, и у него были окровавлены руки.

Тема незаконного удержания людей на Украине поднималась и раньше. Как отмечает Rambler, такие случаи фиксировали и прежде, правозащитники призывали к проверкам, а к работе территориальных центров комплектования, которые занимаются мобилизацией, накопилось немало претензий.

Почему родственники мобилизованных требовали выдать им военных

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Четкого списка требований у толпы не было. По данным украинских СМИ, люди требовали выдать им находившихся в здании мобилизованных. Когда приехал Буданов**, ему задали главный вопрос: почему в стране вообще существует такое место? Лишь после широкой огласки скорой помощи разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них в тяжелом состоянии. По данным BFM, внутрь допустили врача и представителя полиции, когда у дома уже собралась толпа. Пивненко лично провел на территорию родственников части военных, а Нацгвардия предоставила доступ и журналистам.

Как в России отреагировали на события под Киевом

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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал неофициальные тюрьмы на Украине системой, о которой знает киевское руководство, а бунт родственников мобилизованных — вопросом времени; в интервью ТАСС он также заявил, что до 70% военнослужащих ВСУ мобилизуют насильно. Сенатор Андрей Клишас написал в Telegram, что «Европа» у Киева получилась именно такой, и посоветовал украинцам подумать о новом майдане: «В Киеве, который пока еще входит в состав Украины под контролем хунты Зеленского, "не рабы, люди европейского выбора" вдруг с удивлением обнаружили, что их не только отлавливают как скот, но и держат в частных тюрьмах, а там избивают и убивают лопатами, требуя выкуп. Такая вот "Европа" получилась. Самое время начинать скакать на очередном майдане...»

Мария Захарова, комментируя видео с русской речью у дома, напомнила о законе о языке; позже она сказала: «Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть (Владимира) Зеленского».

Депутат Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, утверждает, что в подвале за месяц забили до смерти нескольких человек. По его словам, погибших записывают как пропавших без вести, и так происходит еще в сотне других таких же пыточных по всей Украине. «Людей воруют и пытают. Одних продают в военные части, других - родственникам. Кто послабее, просто умирает от пыток и условий содержания. Так сейчас работает вся система "мобилизации"», — заявил политик.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.