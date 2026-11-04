Закрытые ворота и охрана: что происходит у Красной площади в праздничный день

В День народного единства Красную площадь закрыли для посещения. Территорию огородили металлическим забором и усилили охрану, сообщает MSK1.RU .

При выходе из метро сразу попадаешь в людской поток. Одни направляются к Манежной площади, другие идут на лестницу, ведущую в тоннель к Никольской улице. Несмотря на непогоду, людей на улице много.

Со стороны Никольской улицы на Красную площадь до сих пор не пускают. На входе стоят металлические барьеры, а за ними — полицейская машина. Узнав, что площадь закрыта, люди разворачиваются и продолжают прогулку по центру города.

Пройти на Красную площадь со стороны Исторического музея тоже невозможно. Воскресенские ворота закрыты, но некоторые посетители все же смогли проникнуть внутрь через одну из створок. Вторая створка заперта на замок — с этого места открывается вид на пустую площадь.

Закрыт и Исторический музей. У ворот дежурят сотрудники Росгвардии. Люди спрашивают у них, когда Красная площадь снова откроется, но точного ответа не получают. Росгвардейцы лишь говорят, что «музей закрыт из-за мероприятия».

При этом Александровский сад открыт для посещения. Но у Вечного огня тоже усилили охрану — помимо почетного караула, здесь выставили сотрудников Росгвардии с оружием. Продолжает работу и Кремлевский дворец: сегодня вечером здесь запланирован концерт, на который выстроилась очередь.

Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве, а затем пообщался с детьми участников СВО и волонтерами.

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