Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и представители других религиозных конфессий.

После церемонии возложения цветов Путин пообщался с детьми героев специальной военной операции и другими юными участниками мероприятия.

На Красной площади собралось около 30 человек, приехавших из разных регионов, включая исторические территории. Среди них были подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, а также представители молодежных организаций и волонтеры.

Подробнее об истории праздника и его значении для России можно прочитать в материале РИАМО.

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