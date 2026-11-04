Спектакль режиссера Стама отменили за несколько минут до начала из-за конфликта

Спектакль Игоря Стама «Человек из Подольска» отменили за несколько минут до начала из-за денежного конфликта между режиссером и театром Театр.doc, сообщает Baza .

3 ноября постановку Стама должны были показать на площадке «Анова документальная сцена» в Театре.doc.

Актриса Александра Ребенок, которая пришла посмотреть постановку как зритель, отметила, что публика узнала об отмене только перед началом. При этом организаторы попросили зрителей покинуть зал театра под угрозой вызова полицейских.

Режиссер связывает отмену с финансовым спором. Он добивался от театра двукратного повышения гонораров актерам и уменьшения доли сборов площадки. По его словам, руководство Театра.doc пыталось договориться с артистами напрямую и предлагало им деньги, если они откажутся от участия в постановке.

Замдиректора театра Виктория Холодова рассказала, что Стам угрожал сорвать показ, требуя очень сильно изменить финансовые условия. А зрителей предупредили об отмене постановки и вернули им деньги за билеты. На спектакль в этот день пришли те, кто этого не знал или кому подарили билеты.

«Человек из Подольска» — лауреат «Золотой маски». Следующие показы запланированы на 11, 21 и 28 ноября, 10 состоятся ли они, на данный момент неизвестно.

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