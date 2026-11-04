«Время уходит…»: жительниц Самары шокировала реклама клиники репродуктологии

Местные жительницы рассказали, что около месяца назад на нескольких улицах города появилась реклама клиники репродуктивного здоровья. На баннерах написано: «Хочешь ребенка? Время уходит».

«Тема репродуктивного здоровья и материнства крайне чувствительна, и публичная реклама не должна создавать ощущение, что есть „единственно правильный“ путь. Такой подход может быть травматичным для женщин, у которых по разным причинам не получается или не планируется рождение ребенка», — жалуются горожанки.

В комментариях под постом блогерши Екатерины, которая рассказала о ситуации в соцсетях, девушки начали делиться своими историями о беременности.

Одна из жительниц Самары сообщила, что недавно потеряла ребенка на раннем сроке. Девушка добавила, что разревелась прямо в машине, когда увидела рекламу. Другая пользовательница отметила, что клиника удаляет комментарии возмущенных женщин под своими постами в социальных сетях.

Некоторые жители уже планируют подать жалобу на клинику в администрацию города и ФАС.

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