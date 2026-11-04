Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни в стране

В День народного единства глава государства подчеркнул, что межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, так как это очень чувствительная и тонкая сфера.

«Мы не просто сплотились за века и эпохи. Наши культуры проросли друг в друга», — отметил Путин.

По его словам, это родство и душа народа отражаются в истории страны, а согласие и взаимоуважение между народами — несущая конструкция независимости и суверенитета РФ.

Президент добавил, что русский язык и русский народ остаются основой отечественной государственности, а поддержка культуры и языка имеет стратегическое значение. Также представители свыше 100 народов страны удостоены высоких госнаград за отвагу и героизм, проявленные в ходе спецоперации.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

Подробнее об истории Дня народного единства и его значении для России можно прочитать в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.