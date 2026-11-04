Россиянка отсудила 500 тыс за отказ в посадке на рейс с просроченным паспортом

Жительница Красноярска отсудила у авиакомпании полмиллиона рублей за отказ посадить ее на борт самолета с якобы просроченным паспортом, сообщает Baza .

Сразу после дня рождения женщина планировала лететь с коллегами в Ереван, были куплены билеты для корпоративной поездки.

В аэропорту россиянка спокойно прошла регистрацию и первый перелет до Новосибирска, но после таможенного контроля представитель авиакомпании отказал S7 ей в посадке на следующий рейс.

По словам сотрудника перевозчика, паспорт пассажирки недействителен и в Армению ее могли не пропустить. Он считал, что этот документ нужно менять сразу после 45-летия, но по закону паспорт действителен еще 90 дней после дня рождения. В этой же ситуации таможенники препятствий для вылета за рубеж не увидели.

Россиянке пришлось возвращаться в Красноярск, после чего экстренно покупать новые билеты через Москву за 123 тыс. рублей. Вернувшись домой, разозленная пассажирка устроила авиакомпании юридическое возмездие. Суд встал на сторону пострадавшей и взыскал с перевозчика 541 тыс. рублей. В эту сумму включили убытки, штраф и расходы на юриста. Апелляция данное решение поддержала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.