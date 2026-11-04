СМИ: НАБУ задержало первого замначальника департамента СБУ

Высокопоставленного офицера задержали после того, как НАБУ обнародовало информацию о разоблачении новой преступной группы в рамках операции «Карфаген».

Участники преступной организации систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, офиса генпрокурора и Нацполиции, чтобы те закрывали глаза на деятельность мошеннических кол-центров и другого незаконного бизнеса.

Ранее в НАБУ сообщили о завершении досудебного расследования по коррупционному делу «Мидас», где замешаны представители ближайшего окружения украинского лидера Владимира Зеленского.

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