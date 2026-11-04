СМИ: НАБУ задержало первого замначальника департамента СБУ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого замначальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Сергея Дуку, сообщает издание «Украинская правда».
Высокопоставленного офицера задержали после того, как НАБУ обнародовало информацию о разоблачении новой преступной группы в рамках операции «Карфаген».
Участники преступной организации систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, офиса генпрокурора и Нацполиции, чтобы те закрывали глаза на деятельность мошеннических кол-центров и другого незаконного бизнеса.
Ранее в НАБУ сообщили о завершении досудебного расследования по коррупционному делу «Мидас», где замешаны представители ближайшего окружения украинского лидера Владимира Зеленского.
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