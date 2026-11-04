В Петербурге снесли «Лондон»: убрана детская площадка с красной телефонной будкой

Во дворе дома на улице Тухачевского в Санкт-Петербурге убрали детскую игровую площадку с Биг-Беном, красной телефонной будкой, британскими джентльменами и Лондонским мостом, сообщает «Фонтанка» .

«Если борьба с англосаксонским влиянием реально приурочена ко Дню народного единства, это невероятно смешно», — отметила читательница.

В администрации Красногвардейского района города объяснили, что данную площадку убрали только из-за ее аварийного состояния и травмоопасности. Часть оборудования демонтировали раньше, а петербуржцы жаловались на обветшалый вид.

На месте «Лондона» появится новый игровой комплекс в виде военного самолета. А по другую сторону дома сохранилась тематическая площадка, но уже в русском народном стиле.

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