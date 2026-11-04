Молодогвардейцы Подмосковья провели акции ко Дню народного единства

«Для нас эта знаменательная дата — повод показать, что современная молодежь понимает, что такое сплоченность. Деятельность Молодой Гвардии — это ежедневная работа: мы помогаем бойцам на передовой, поддерживаем семьи военнослужащих, проводим патриотические акции для школьников и студентов. И такие мероприятия, как шествия и выставки, — важная часть этой работы», — отметила депутат Мособлдумы от «Единой России», руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

В Жуковском, Реутове и Королеве праздничные шествия стартовали в центральных парках городов. Колонны молодогвардейцев прошли по главным аллеям с флагами России и креативными плакатами. Многие участники надели национальные костюмы коренных народов страны.

Жители останавливались, чтобы поддержать шествующих, фотографировались с участниками и присоединялись к колоннам. О значении акции рассказала руководитель местного отделения МГЕР в Королеве Алина Баженова.

«Когда мы шли колонной с флагами и плакатами — я смотрела на ребят и думала: вот оно, это самое единство. Мы разные, но мы вместе и это делает нас сильнее. Для меня участие в таких акциях — это продолжение того, чем „Молодая Гвардия“ занимается каждый день: помощью людям и сохранением исторической памяти», — отметила Алина Баженова.

Если 400 лет назад единство помогло освободить Москву, то сегодня оно помогает защищать страну. В Ленинском, Ступине и Домодедове развернулись фотовыставки «Разные корни. Одна Родина», посвященные героям СВО — людям разных национальностей, которые вместе стоят на защите Отечества.

Экспозиции стали точками притяжения для местных жителей. Прохожие читали истории бойцов и задавали вопросы волонтерам. Один из героев выставки — Рашид Галиуллин, татарин из Видного. В сентябре 2022 года он добровольно отправился на СВО. В июле 2023-го, несмотря на контузию, вытащил из-под завалов троих раненых товарищей и оказал им первую помощь. За мужество и героизм ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

Для многих такие выставки стали возможностью узнать больше о земляках, которые сегодня находятся на передовой, и осознать, что за каждой наградой и подвигом стоит конкретный человек. Своими впечатлениями поделился один из героев экспозиции — ветеран СВО из Видного Роман Лобов.

«Очень приятно было увидеть свой портрет и историю на фотовыставке. Впервые в нашем городе прошла такая выставка, посвященная участникам СВО. От души благодарю „Молодую Гвардию“, Единый центр поддержки и Ассоциацию ветеранов СВО Ленинского округа за внимание к нам, бойцам, и за такую инициативу. Для нас это действительно важно», — сказал Роман Лобов.

«Молодая Гвардия Единой России» проводит патриотические акции в Подмосковье на постоянной основе. День народного единства, учрежденный в 2004 году, напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву. Кроме того, 2026 год, объявленный Президентом России Годом единства народов России, подчеркивает важность согласия между людьми разных культур.