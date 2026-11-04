В Химках стартовал фестиваль образования

В преддверии Дня народного единства в школе № 31 в Химках состоялось мероприятие «Республики и столицы России. Вкусные карты России». Оно стало первым событием в рамках фестиваля образования «Код единства» и объединило около 1000 человек — учеников, педагогов и родителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школе обучаются дети разных национальностей. На празднике ученики и их родители представили национальные блюда, познакомили гостей с костюмами народов России и выступили с концертными номерами, в которых соединились традиции разных культур.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Химки Инна Федотова и депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко. Они дали старт фестивалю «Код единства».

«В наших школах учатся ребята разных национальностей. Особенно ценно, когда обычаи семьи передаются из поколения в поколение — вместе с уважением к соседям, крепкой дружбой и любовью к Родине», — отметила Инна Федотова.

В школе № 31 фестиваль проходит уже в десятый раз. В Год единства народов России его масштабировали на все школы округа. Весь ноябрь в них будут идти отборочные этапы в разных номинациях, а 27 ноября в школе № 31 состоится гала-концерт лучших исполнителей.

Глава округа отметила, что дети, родители и учителя вложили в праздник много сил и таланта. Ребята представили не просто национальные песни, танцы и костюмы, а живую палитру культур страны. Особое внимание привлекли кулинарный вернисаж «Вкусная карта России» и народные мастер-классы.