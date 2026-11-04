Россиян массово обманывают в аэропорту Антальи при регистрации на рейс

В аэропорту Антальи российских туристов обманывают при регистрации на рейс. Соотечественников вынуждают повторно покупать билеты, которые уже есть в системе, сообщает 112 .

Пострадавшие рассказали, что на стойке регистрации туристам говорят, что их данные отсутствуют в базе и билеты не найдены. Затем вызывают сотрудника туроператора и уводят в офис в терминале. В офисе предлагают новые посадочные места по цене, значительно превышающей первоначальную. Из-за проблем с картами туристов просят перевести деньги посреднику с российским номером телефона.

Один из пострадавших Игорь переводил деньги не туроператору, а на неизвестный личный счет. Получив посадочные талоны, он заметил, что данные на них совпадают с информацией на билетах, купленных заранее. Когда Ангелина обратилась на стойку, ей сообщили, что ее билетов нет в базе данных. Туроператор предложил решить проблему, доплатив 100 евро.

Другой турист стал свидетелем похожей схемы, произошедшей с другой женщиной. К ней подошли двое сотрудников, которые предложили помощь с вылетом, но по невероятно высокой цене. Пострадавших забалтывали до окончания регистрации, чтобы у них не осталось выбора.

По прибытии туристы связались с перевозчиком. Авиакомпания подтвердила наличие билетов в базе данных, но с пометкой, что пассажир не явился на регистрацию. Туристы сравнили новые билеты с заранее купленными и обнаружили, что номера брони и билетов совпадают. Они считают, что улетели по тем же документам.

По словам пострадавших, мошенники в основном обманывают одиноких женщин, мам с детьми и инвалидов. В офисе турецкого туроператора сообщили, что проводят внутреннюю проверку.

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