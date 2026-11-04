В Петербурге бывшая воспитанница обвинила тренера по тхэквондо в педофилии

Тренера по тхэквондо из Санкт-Петербурга обвинили в педофилии. При этом бывшая воспитанница не смогла добиться наказания из-за истекшего срока давности, сообщает Baza .

Петербурженка Виктория рассказала, что В 2020 году, когда ей было 15 лет, занятия у тренера стали настоящим кошмаром. Все началось с непристойных шуток и ночных сообщений, которые вскоре переросли в насилие. Девушка утверждает, что тренер часто распускал руки, а кульминацией стал момент, когда тренер ввел пальцы во влагалище.

Из-за стыда девочка больше года не могла рассказать родным о случившемся. Только после психологической терапии она нашла в себе силы. В июле 2021 года семья обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Расследование шло более 9 месяцев, а суды начались только летом 2022 года.

По словам Виктории, заседания постоянно переносились из-за неявок и болезней тренера, а также действий его адвоката. В конце концов уголовное преследование прекратили из-за истечения срока давности.

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