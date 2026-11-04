В Екатеринбурге малолетние отморозки кошмарят водителей перцовым баллончиками

В Екатеринбурге малолетние хулиганы терроризируют кондукторов и водителей трамваев перцовыми баллончиками. Также отморозки распыляют их в школах и на улицах города, сообщает E1.RU .

Возмущенный происходящим общественник Дмитрий Чукреев решил проверить один из магазинов на улице Щербакова, который, по слухам, продавал несовершеннолетним опасную «игрушку».

Когда сотрудники полиции и Росгвардии пришли с проверкой, владелец магазина утверждал, что не знал о необходимости специальной лицензии для продажи таких баллончиков. В отношении нарушителя составили протокол по ст. 20.15 КоАП РФ (продажа механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, без соответствующей лицензии). Для юрлиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

«Тем, кто продает распылители детям, грозит штраф — с 1 сентября 2025 года эта сумма для юридических лиц выросла до 600 тыс. рублей», — отметил общественник.

Чукреев напомнил, что перцовые баллончики — средство гражданской самообороны, оборот которого регулируется законодательством. Их можно покупать, хранить и использовать с 18 лет. Передавать такие устройства детям запрещено.

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