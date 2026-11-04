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2 человека погибли из-за пожара в квартире на севере Москвы

Происшествия
РИАМО, Пелагия Тихонова

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

Два человека погибли в результате возгорания в квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы, сообщает «112».

ЧП произошло в среду около 16:30 в многоэтажке на улице Космонавта Волкова. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на восьмом этаже здания.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. На месте происшествия продолжают работать городские экстренные службы.

Ранее один человек пострадал при пожаре в административном здании на юге Москвы. В ходе тушения пожарные спасли пятерых.

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