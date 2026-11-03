Один человек пострадал при пожаре на юге Москвы Происшествия 03 ноября 2026 11:06

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на юге Москвы. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел на Липецкой улице. Огонь окутал административное здание. В ходе тушения пожарные спасли пятерых. Один из них пострадал. «К сожалению, один из спасенных пострадал», — отметили в МЧС. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.