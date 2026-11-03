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Один человек пострадал при пожаре на юге Москвы

Происшествия

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на юге Москвы. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел на Липецкой улице. Огонь окутал административное здание.

В ходе тушения пожарные спасли пятерых. Один из них пострадал.

«К сожалению, один из спасенных пострадал», — отметили в МЧС.

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