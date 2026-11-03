Бывший завод Mercedes-Benz перезапустят с новым автобрендом

Завод в индустриальном парке «Есипово» готовят к запуску с новым производственным партнером в I квартале 2027 года. Об этом рассказал гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский, сообщает Газета.ru .

«Автодом» приобрел предприятие в Московской области в 2023 году вместе с другими российскими активами Mercedes-Benz.

По словам Ольховского, российский авторынок стабилизируется по набору марок и моделей. В 2027 году этот набор определится на следующие 4–5 лет. Затем автопроизводителям предстоит окупать вложения в сборочные производства и сосредоточиться на локализации компонентов.

Летом 2024 года завод начал выпуск автомобилей Exeed. За 2024–2025 годы предприятие произвело около 16,4 тыс. кроссоверов моделей VX, TXL и RX.

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