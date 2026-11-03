В Подмосковье изменят правила обслуживания лифтов в многоквартирных домах

Новые требования к обслуживанию и ремонту лифтов вступят в силу в Московской области с 1 сентября 2027 года. Их обсудили на семинаре в доме правительства региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Семинар объединил производителей лифтов, обслуживающие организации, управляющие компании, профильные ведомства и экспертов. Участники подключились онлайн и присутствовали очно.

Первый заместитель профильного министра Алексей Семенов пояснил, что федеральный закон № 564 разделил работы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт. Для каждого вида потребуется отдельный договор. Выполнять работы смогут только специализированные организации из федерального реестра.

Компаниям необходимо иметь квалифицированных сотрудников — от механиков до диспетчеров, собственную круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, собственное или арендованное помещение в регионе. Более тысячи организаций должны подготовить документы и зарегистрироваться в реестре. Около 200 уже готовятся к изменениям. Управляющим компаниям необходимо заранее заключить договоры с новыми подрядчиками.

Обслуживание включает регулярные проверки и поддержание безопасной эксплуатации, текущий ремонт — замену изношенных и неисправных деталей, капитальный — полную замену лифтов и сопутствующий ремонт шахт и помещений. На федеральном уровне утверждается единая типовая форма договора для всех видов работ. Региональные нормативы также скорректируют.

Министр Игорь Даниленко ранее отметил, что переход на новые стандарты снижает число обращений в разы. Требования предусматривают одного механика на 40–60 лифтов, запрет субподряда и конкурс вместо аукциона для муниципальных управляющих организаций. В зеленой зоне — Коломна, Воскресенск, Клин, Краснознаменск и Орехово-Зуевский округ. Контроль продолжится, цель — полное соблюдение стандарта.

По словам вице-губернатора Владислава Мурашова, в регионе эксплуатируется более 67 тыс. лифтов в 14 тыс. многоквартирных домов. Подмосковный опыт внедрения стандарта содержания лифтов получил положительную оценку на федеральном уровне и распространяется по стране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.