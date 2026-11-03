Защитница земли Русской: как правильно встретить праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери — день сугубой благодати, молитв о мире и семейном благополучии. Что можно и нужно сделать в этот день, какие строгие запреты существуют и какие приметы передаются из поколения в поколение — в материале РИАМО.

История Казанской иконы Божией Матери и значение праздника 4 ноября

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Казанская икона Божией Матери занимает совершенно особое место в сердцах верующих. Этот образ не раз становился знамением спасения для всего государства в самые тяжелые исторические периоды. Празднование, установленное 4 ноября (по новому стилю), напоминает нам об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году, когда ополчение под предводительством Минина и Пожарского с верой и молитвой перед Казанским образом шло к победе.

Для каждого православного христианина этот день — прекрасная возможность остановиться в суете будней, заглянуть в собственное сердце, обратиться к Заступнице Усердной с благодарностью и искренней молитвой о самом сокровенном.

Что можно делать на Казанскую икону Божией Матери 4 ноября

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Праздник Казанской иконы — это светлое, радостное событие. В этот день верующие стараются наполнить свою душу миром, любовью и добрыми делами.

Посетить храм и помочь ближним

Главное дело этого дня — молитва. По возможности стоит сходить на праздничную литургию, исповедаться и причаститься. Если такой возможности нет, помолитесь дома перед домашним образом. Замужние женщины и матери часто просят у Богородицы мира в семье, здоровья детям и защиты для дома.

Совершать дела милосердия

Праздник тесно связан с темой единства и взаимопомощи. Сделайте доброе дело: помогите нуждающимся, подайте милостыню, поддержите одинокого соседа или сделайте пожертвование на благотворительность. Любое бескорыстное проявление доброты в этот день имеет особую ценность.

Провести время с семьей

Казанская икона считается покровительницей домашнего очага. Отличной традицией станет уютный семейный обед или ужин, где за общим столом соберутся все близкие. В старину в этот день накрывали богатые столы и звали гостей, чтобы разделить радость праздника.

Завершить важные дела или заключить союз

На Руси именно с Казанской осенью традиционно завершались строительные и полевые работы. Также считалось очень благоприятным знаком играть свадьбы — в народе говорили: «Кто на Казанской женится — счастлив будет».

Что нельзя делать на Казанскую 4 ноября: основные запреты

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Как и в любой большой церковный праздник, в день Казанской иконы Божией Матери существуют определенные ограничения. Они связаны не с суевериями, а с желанием провести этот день в чистоте помыслов и уважении к святыне.

Заниматься тяжелым физическим трудом и домашней рутиной

Генеральная уборка, стирка, шитье, ремонт или тяжелая работа на земельном участке — все это лучше отложить. Посвятите день душе, а не бытовым заботам. Исключение составляют лишь самые необходимые дела, без которых невозможно обойтись (например, уход за больными или детьми).

Ссориться, сквернословить и таить обиды

Праздник требует душевного мира. Проявите терпение к близким, отпустите старые обиды, воздержитесь от сплетен, осуждения и гнева. Любые конфликты в этот день способны надолго омрачить атмосферу в доме.

Злоупотреблять алкоголем и предаваться унынию

Праздничная трапеза должна быть умеренной. Чрезмерные излишества за столом или погружение в уныние, тоску и пессимизм противоречат духу православной радости.

Беспричинно плакать

В народе существовало поверье, что слезы в день Казанской иконы могут принести затяжные печали. Конечно, это скорее народная примета, чем строгий церковный запрет, но верующие стараются сохранять бодрый и светлый дух.

Народные приметы на Казанскую 4 ноября: что погода говорит о зиме

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Наши предки внимательно следили за природой 4 ноября, ведь этот день служил своеобразным метеорологическим рубежом между осенью и настоящей зимой.