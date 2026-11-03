Армения планирует направить 270 миллионов долларов на спасение Севана

Правительство Армении включило в число приоритетов план Азиатского банка развития по очистке стоков вокруг Севана. Программа предусматривает вложения в 270 миллионов долларов, сообщает MIR24.TV .

Первый этап стоимостью 120 миллионов долларов предусматривает строительство канализационных сетей и станций биологической очистки. Правительство уже утвердило его концепцию, специалисты ведут инженерное проектирование. Проект затронет сто тысяч человек. Еще 150 миллионов направят на очистные станции в отдаленных поселениях.

Севан — крупнейший резервуар пресной воды Южного Кавказа. Из 70 населенных пунктов вокруг озера лишь треть подключена к механической очистке. Она задерживает мусор, но не удаляет органику, азот и фосфор, избыток которых вызывает цветение воды.

«Я считаю, что искусственное разведение рыб в Севане вредит ему. Рыб кормят искусственным кормом и часть не расходованного корма оседает на дно, разрушается и приводит к ухудшению качества воды. Часть Севана фактически превратили в искусственный водоем», — отметил председатель организации «Национальное водное сотрудничество» Аревик Овсепян.

Снижение уровня воды уже привело к исчезновению двух подвидов севанской форели. Программа 2001 года ставит цель поднять озеро почти до 1904 метров над уровнем моря. В 2026 году отметка составила 1900,60 метра.

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