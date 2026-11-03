Кадровый центр Подмосковья проведет онлайн-ярмарку вакансий бюджетной сферы

Соискатели смогут познакомиться с предложениями государственных и муниципальных учреждений Московской области на бесплатной онлайн-ярмарке 13 ноября 2026 года. Кадровый центр Подмосковья проведет ее с 12:00 до 14:00, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Онлайн-ярмарка трудоустройства представит вакансии в здравоохранении, образовании, культуре, государственном управлении и других сферах. Предложения адресованы как начинающим, так и опытным специалистам.

Среди работодателей — Клинская, Шатурская, Подольская, Орехово-Зуевская и Люберецкая больницы, «Мособлмедсервис», центр спортивной подготовки сборных команд России, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России и колледж «Подмосковье».

«Онлайн-ярмарки трудоустройства стали для Подмосковья эффективным инструментом прямой связи между соискателями и работодателями», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Учреждения предложат официальное трудоустройство и разные графики, в том числе сменную работу и частичную занятость. Отдельные работодатели предоставляют дополнительные социальные гарантии, корпоративный транспорт, питание и другие льготы. Условия зависят от организации и вакансии.

В прямом эфире представители учреждений расскажут о требованиях к кандидатам, зарплате, графике, условиях труда и профессиональном росте. Зрители смогут задать вопросы и записаться на собеседование.

«Предыдущие встречи уже принесли результаты: соискатели прошли собеседования, а некоторые нашли новую работу», — рассказала заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.

Для участия нужен телефон или компьютер с интернетом. Бесплатная трансляция пройдет 13 ноября 2026 года с 12:00 до 14:00 на платформах VK Видео и Rutube.

Регистрация: https://mosregjob.ru/yarmarka_rabota-v-mo

VK Видео: https://vkvideo.ru/video447029572_456239126

Rutube: https://rutube.ru/video/7e76bce59af0983643b111c9010c6058/

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.