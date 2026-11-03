Урологи Воскресенской больницы представили методы лечения на конгрессе в Москве

Врачи Воскресенской больницы представили собственные клинические наработки на X Российском конгрессе по эндоурологии и новым технологиям, который прошел в Москве с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В юбилейном конгрессе участвовал практически весь врачебный состав урологического отделения Воскресенской больницы. Форум объединил ведущих хирургов страны для обсуждения малотравматичных вмешательств, лазерной хирургии и роботических систем. Урологи Дмитрий Андреевич Кисляков, Игорь Игоревич Матях и Владимир Юрьевич Преображенский представили научно-практические доклады о результатах лечения сложных патологий.

Врачи поделились протоколами малотравматичного лечения урологических заболеваний. Особое внимание уделили опыту внедрения Fusion-биопсии предстательной железы. Метод совмещает МРТ-снимки и УЗИ в реальном времени и позволяет прицельно брать ткань из подозрительных участков размером в несколько миллиметров.

В отделении лечат мочекаменную болезнь с помощью гольмиевого и тулиевого лазеров. Камни любых размеров и локализаций в почках, мочеточниках и мочевом пузыре дробят в мелкую пыль через естественные мочевыводящие пути или микропрокол до 5 мм, без открытых разрезов.

При доброкачественной гиперплазии предстательной железы применяют эндоскопическую лазерную энуклеацию (HoLEP/ThuLEP). Она позволяет бескровно удалять аденоматозные узлы объемом свыше 100–150 см³ с сохранением сфинктера и минимальным сроком катетеризации. Выписка возможна уже через 2–3 дня.

На роботическом комплексе Da Vinci выполняют нервосберегающую радикальную простатэктомию при локализованном раке предстательной железы и органосохраняющую резекцию почки при опухолях.

Методики, прошедшие апробацию в отделении, помогают минимизировать кровопотерю, снизить риск осложнений и ускорить возвращение пациентов к активной жизни. Такая помощь доступна не только в специализированных столичных институтах, но и в Воскресенске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.