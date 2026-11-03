«Единая Россия» проведет в Подмосковье программы ко Дню народного единства

В Орехово-Зуевском округе на главной площади парка 30-летия Победы выступят местные творческие коллективы. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и жители пронесут 89 флагов субъектов РФ в рамках флешмоба «Шествие дружбы».

В Ступине в парке имени Н. Островского откроются фотовыставка «Героям посвящается» о бойцах СВО и ярмарка местных мастеров. В программе также лекции по истории ремесел и роспись пряников. В Наро-Фоминске организуют массовый хоровод, фотозону «Россия-матушка» и концерт «Мы едины — мы непобедимы» с народными песнями и танцами.

В Богородском округе пройдет тематический фестиваль с мастер-классами и флешмобом под гимн России. В Чехове и Серпухове запланированы интерактивные игры, автопробеги и творческие программы, во Власихе — исторический час «Мы непобедимы, если мы едины».

День народного единства учредили в 2004 году по инициативе межрелигиозного совета России при поддержке партии «Единая Россия». Дата связана с событиями 1612 года, когда ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник напоминает о важности согласия людей разных национальностей и культур.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.