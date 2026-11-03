В Подмосковье наградили лучших судебных приставов

Сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области 3 ноября получили награды на торжественном мероприятии ко Дню судебного пристава, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Главном управлении ФССП России по Московской области 3 ноября отметили День судебного пристава Российской Федерации. Лучших сотрудников наградили за безупречную службу, усердие при исполнении обязанностей и высокие служебные достижения. Они получили награды и благодарственные письма от руководства службы и смежных ведомств.

В мероприятии и вручении наград участвовали представители правительства Московской области, Московской областной думы, Московского областного профсоюза, регионального отделения ассоциации ветеранов службы судебных приставов и православного духовенства.

«Сегодня Главное управление ФССП России по Московской области — это команда настоящих профессионалов, преданных своему делу», — отметил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев, поздравляя коллектив.

Он также поблагодарил сотрудников за участие в общественной жизни. Помимо служебных обязанностей, они побеждают в спортивных соревнованиях, собирают гуманитарную помощь, поддерживают благотворительные акции, заботятся о ветеранах, занимаются донорством и шефствуют над детскими учреждениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.