Устойчивый снежный покров в Московском регионе ожидается не раньше конца ноября

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что полноценный снежный покров в Подмосковье и столице установится в последние числа ноября.

Днем 3 ноября в Москве и области пошел первый в этом сезоне снег. 4 ноября, в День народного единства, также прогнозируется мокрый снег и может сформироваться первый временный снежный покров не более 1 см, который исчезнет к понедельнику.

«Осадки надолго не задержатся. Согласно нашим данным, в середине месяца погода будет с температурными показателями выше нормы. Из-за этого пройдут дожди, а потом, в начале последней декады ноября, уже похолодает и тогда пойдет снег, который, скорее всего, пойдет уже в зиму», — сказала Позднякова.

Она отметила, что в наших широтах снежный покров устанавливается в среднем в последней декаде ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.