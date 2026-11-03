Невролог из Подмосковья разобрала три мифа о лечебных блокадах

Врач-невролог Виктория Кузнецова объяснила, как лечебные блокады помогают при боли в позвоночнике и суставах, и прокомментировала распространенные опасения пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сильная боль в позвоночнике и суставах снижает качество жизни и может приводить к временной утрате трудоспособности. По словам невролога Виктории Кузнецовой, страх перед лечебными блокадами нередко заставляет пациентов отказываться от процедуры в пользу длительного самолечения и бесконтрольного приема анальгетиков.

Первый миф — кратковременный эффект. Врач пояснила, что состав включает местный анестетик и противовоспалительный препарат длительного действия — глюкокортикостероид. Первый снимает острую боль в первые часы, второй уменьшает отек и воспаление. По словам специалиста, эффект сохраняется несколько недель или месяцев, создавая условия для реабилитации.

Второй миф — зависимость от процедуры. Кузнецова отметила, что применяемые препараты не вызывают физиологического привыкания или толерантности тканей. Блокаду назначают по клиническим показаниям в составе комплексного лечения. Снятие боли и мышечного спазма позволяет подключить физиотерапию и лечебную физкультуру для профилактики рецидивов.

Третий миф связан с риском повреждения нервов и сосудов при введении иглы «вслепую». Невролог рассказала, что современные блокады проводят под ультразвуковым или рентгенологическим контролем: врач отслеживает движение иглы и вводит препарат в нужную зону. Безопасность процедуры она связала с соблюдением регламентов и квалификацией специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.