Убийство таксистки из Дагестана: кто расправился с Динарой Алхасовой и как шло расследование

В материале РИАМО рассказываем подробности гибели таксистки из Дагестана, о том, как удалось раскрыть преступление по горячим следам.

Как пропала таксистка Динара Алхасова и где ее искали

Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

34-летняя Динара подрабатывала в женском такси и 30 октября примерно в 8 утра выехала из дома, отвезла сына в садик и должна была поехать на вызов. Родные знали о ее планах, но после ухода на работу Динара перестала выходить на связь. Такое поведение для нее было несвойственно, поэтому ее мать сразу обратилась в полицию — молодую женщину объявили в розыск.

1 ноября стало известно, что телефон Динары нашли выброшенным почти в 70 километрах от Махачкалы. Сообщалось, что 30 октября женщина взяла пассажира-мужчину, а цена поездки была выше обычной.

Где нашли тело Динары Алхасовой и кого заподозрили в убийстве

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2 ноября стало известно, что тело Динары нашли в горах. Ее обнаружили в яме на окраине поселка Новый Хушет. Первой версией следствия стало убийство из-за ревности. Следователи предположили, что бывший муж Динары Акиф не выдержал ее нового замужества и пошел на преступление, заручившись поддержкой сообщников — друга и его знакомой. Всех троих задержали.

По версии следствия, бывший муж сразу зарезал Динару, тело ее перенесли в другой автомобиль и попытались скрыть его, закопав в яму. Для этого даже вызвали тракториста, которому сказали, что нужно выкопать яму под туалет. В выкопанную яму убийцы кинули тело жертвы и закопали. Тракторист не знал о том, что произошло, он просто выполнил свою работу.

Как бывший муж и сообщники заманили Динару Алхасову в ловушку

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Руководитель пресс-службы МВД по республике Дагестан Гаяна Гариева в своем Telegram-канале сообщила, что бывший муж Динары тщательно спланировал преступление и старался запутать полицейских, но, несмотря на это, он сознался в содеянном и преступление было раскрыто.

С первого дня исчезновения Динары сотрудники МВД опросили всех, кто мог находиться рядом с женщиной — ее бывшего супруга, нынешнего, мать, подруг, знакомых. Проверили, могла ли она уехать или остаться у кого-то.

«Установили: нет! Она была ответственной, ребенок в садике, дома ждали муж и мать. Такое поведение для нее нехарактерно. Именно это насторожило оперативников!» — написала Гариева.

По маршруту следования машины Динары полицейские просмотрели все камеры и установили, что за ней следила другая машина. Она была зарегистрирована на женщину, и, как пояснила собственница автомобиля, она отдала машину знакомому в ремонт. Знакомым оказался бывший муж Динары.

Сам бывший муж Динары Акиф в первый день поисков женщины пришел в отдел полиции, потом он сослался на боль в животе, ему даже сделали операцию, но от вопросов и подозрений ему уйти не удалось. Он сам работает в такси, сдает автомобили в аренду.

Оперативники установили, что в преступлении участвовал второй мужчина, который помогал убивать и скрывать тело Динары. А удалось заманить таксистку в ловушку благодаря сообщнице, которую позже задержали в Домодедово. Женщина рассказала, что заманила Динару на встречу под видом клиентки. Она позвонила и вызвала такси, а на встрече жертву уже ждал ее бывший вместе с другом.

Динара поехала на вызов «туристки, желающей посмотреть Сулакский каньон», а приехала в руки убийцам. Сейчас все трое задержаны. Следствие продолжается.