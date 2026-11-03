Леонид Якубович объяснил, почему не может сбрить усы

Телеведущий Леонид Якубович рассказал в шоу «Кстати», что не может сбрить усы из-за условий договора с телеканалом. Контракт запрещает ему менять внешность, сообщает «Царьград» .

Ведущий «Поля чудес» объяснил, что сохраняет привычный образ не только из личных предпочтений: договор с телеканалом ограничивает изменения внешности.

«Не могу, у меня контракт с телеканалом. Там обтекаемо написано, что я не имею права менять внешность. Вставлять третий глаз там или еще что-то», — пошутил Якубович.

Для съемок в кино телеведущий использует грим. По его словам, создание образа библиотекаря занимало около полутора часов. После просмотра фильма продюсеры не сразу узнали его в этой роли.

В интервью 2016 года Якубович говорил, что носит усы около 40 лет. По его воспоминаниям, он отрастил их по предложению жены. Ранее ведущий также признавался, что не согласился бы сбрить усы даже за крупное вознаграждение.

Однажды во время театральных гастролей Якубович все же лишился усов: хотел подровнять одну сторону, но случайно сбрил слишком много и решил убрать их полностью. После этого он три недели рисовал усы карандашом.

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