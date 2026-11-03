Онколог из Воскресенска сообщил об излечимости рака на I стадии более чем в 90%

Заведующий Воскресенским онкологическим центром Андрей Геннадьевич Сергеев напомнил, что при выявлении рака на I стадии вероятность полного выздоровления превышает 90%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Злокачественные новообразования на ранних стадиях могут развиваться бессимптомно. Боль, резкое похудение и непроходящая слабость чаще появляются, когда заболевание уже зашло далеко. Поэтому отсутствие жалоб не исключает онкологического заболевания.

Центр амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске обслуживает также жителей Егорьевска — всего более 220 тыс. человек. На диспансерном учете в центре состоят 5 113 пациентов.

Регулярная диспансеризация по полису ОМС помогает выявлять болезнь на ранней стадии. Входящие в нее онкоскрининги направлены на обнаружение наиболее распространенных видов рака. Перечень исследований зависит от возраста пациента.

«Относитесь к своему организму с вниманием и заботой. Не ждите тревожных симптомов. Запишитесь на плановую диспансеризацию в поликлинику по месту жительства», — посоветовал онколог, заведующий Воскресенским онкологическим центром Андрей Геннадьевич Сергеев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.