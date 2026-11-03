Неврологи центра Рошаля спасли ребенка с редчайшим синдромом

Мальчик с тяжелыми судорогами и отеком мозга прошел лечение в Детском научно-клиническом центре Л. М. Рошаля. Врачи заподозрили у него редчайший синдром HHE и стабилизировали состояние, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мальчика экстренно госпитализировали в реанимацию с сильными судорогами, тошнотой и высокой температурой. Лечение антибиотиками по месту жительства не помогло. Ранее ребенку диагностировали детский церебральный паралич и эпилепсию.

МРТ выявила сильный отек левого полушария мозга, смещение его структур и воспаление мозговых оболочек. Анализы крови и спинномозговой жидкости, а также дополнительные исследования не показали признаков инфекции или нарушений работы иммунной системы. Врачи заподозрили редкое заболевание с судорогами на одной стороне тела.

«Симптомы соответствовали редчайшему синдрому HHE — гемиконвульсии-гемиплегия-эпилепсия. При этом состоянии на фоне высокой температуры возникают судороги на одной половине тела, после которых развивается слабость в конечностях, а в дальнейшем может сформироваться тяжелая форма эпилепсии», — рассказала заведующая отделением неврологии Полина Жмылева.

По ее словам, синдром встречается у 1–2 детей на 10 миллионов в год. Без своевременного лечения отек мог вызвать необратимые повреждения мозга и угрожать жизни ребенка. Мальчику обеспечили искусственную вентиляцию легких, назначили препараты против судорог и отека, противовирусные и антибактериальные лекарства. Главной задачей было остановить приступы и предотвратить повреждение мозга.

После стабилизации состояния ребенка перевели в неврологическое отделение. Через 10 дней контрольная МРТ показала уменьшение отека и воспаления оболочек, поврежденные участки мозга начали восстанавливаться.

Сейчас мальчик дома. Он снова может сидеть, интересуется происходящим и общается с окружающими. Сила в правых руке и ноге вернулась к прежнему уровню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.