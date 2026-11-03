В Талдоме подтвердили качество дезинфекции мясоперерабатывающего предприятия

Сотрудники Талдомской ветеринарной станции проверили качество дезинфекции на мясоперерабатывающем предприятии ООО «Авангард». Лабораторные исследования не выявили патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ветеринарные специалисты провели плановый лабораторный контроль на предприятии ООО «Авангард» в Талдоме. Такие проверки помогают контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и безопасность мясной продукции, поступающей на прилавки региона.

Специалисты отобрали смывы стерильными ватно-марлевыми тампонами с полов, стен, дверей, технологического оборудования, дверных ручек и санитарных узлов. Также проверили спецодежду и руки персонала. Материал в течение двух часов доставили в аккредитованную испытательную лабораторию, чтобы сохранить репрезентативность проб.

Исследование смывов позволяет оценить санитарное состояние производства и подтвердить отсутствие санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов. На предприятии их не обнаружили. Результаты подтвердили эффективность дезинфекции и соответствие объекта установленным ветеринарно-санитарным требованиям.

В Минсельхозпроде Московской области добавили, что Госветслужба продолжит регулярные выездные проверки и микробиологические исследования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Их цель — поддерживать высокий уровень фитосанитарного и ветеринарного благополучия региона.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.