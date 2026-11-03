Привязала колготками к стулу и ударила: воспитатель детсада осуждена в Серове

Бывшая воспитательница детского осуждена за незаконное лишение свободы и жестокое обращение с детьми. Она привязала мальчика колготками к стулу, а его сестру подняла за руку и ударила в грудь, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Женщина работала в саду с круглосуточным пребыванием детей. 11 июня она присматривала за близнецами — мальчиком и девочкой.

Ребенок бегал по группе, тогда воспитатель решила его успокоить весьма необычным способом — привязала колготками к стулу. Его сестру женщина подняла за руку, удерживая девочку на весу, она усадила ее на стул и ударила в грудь.

Воспитателя признали виновной по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, ненадлежащему исполнению обязанностей по воспитанию и жестокому обращению.

Ей назначили 3 года и 1 месяц условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Также воспитатель выплатит компенсацию морального вреда в размере 145 тысяч рублей. Из детского сада ее уволили.

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