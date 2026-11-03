Жители Подмосковья приняли участие в проекте «Миллион деревьев»

В сквере имени Б. К. Громцева в Дзержинском прошла акция по озеленению в рамках проекта «Миллион деревьев». К ней присоединились местные жители, волонтеры Сбера и общественные организации. Участники акции высадили в сквере деревья, которые дополнят зеленый облик Дзержинского и станут частью пространства для прогулок и отдыха.

«Такие проекты решают сразу две задачи: делают города зеленее и формируют культуру бережного отношения к среде. Когда человек сам посадил дерево, он уже не будет относиться к этому месту равнодушно. Именно через личное участие и складывается ответственное отношение к природе — и мы рады поддерживать эту работу в Подмосковье», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Волонтеры положительно оценили важность подобных акций для жителей.

«Я взял с собой ребенка, чтобы он увидел: заботиться о городе — не сложно. Теперь у нас есть свое дерево, и мы будем за ним следить. Думаю, именно так и передается бережное отношение к месту, в котором живешь», — сказал волонтер Александр.