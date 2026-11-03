Россиянам объяснили, с какого момента назначается страховая пенсия

Страховую пенсию в России назначают по заявлению гражданина со дня обращения, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В ФНПР призвали не откладывать оформление заявления после наступления пенсионного возраста. В случае задержи выплаты за пропущенный период не начисляются.

Пенсию назначают со дня обращения, но при этом не ранее возникновения права на выплату.

По данным Росстата, средний размер пенсии в сентябре вырос на 8,3% и достиг 25,5 тысячи рублей.

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