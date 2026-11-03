Подозреваемому в убийстве школьника в Приморье грозит до 15 лет колонии

Адвокат Даниил Лунев 3 ноября рассказал о возможном наказании для мужчины, подозреваемого в убийстве школьника в Большом Камне: ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным следствия, 42-летний мужчина подошел к группе школьников в торговом центре возле кинотеатра и ударил одного из них ножом. Одиннадцатиклассника спасти не удалось.

«Данная статья предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы. Состояние алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством. Даже если парень пнул его первым, это не сильно сыграет в пользу подозреваемого. Приговор будет зависеть от характеристик фигуранта», — рассказал Лунев.

Адвокат предположил, что суд назначит подозреваемому не менее восьми лет заключения.

Мужчина не стал скрываться и дождался правоохранителей. Его задержали, следователи возбудили уголовное дело. По данным Telegram-каналов, подозреваемый работает учителем истории в местном лицее. Погибший школьник рос в многодетной семье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.