В Балашихе открыли автомобильный мост через Пехорку к ЖК «Пехра»

Четырехполосный мост через реку Пехорку открыли для автомобилей и пешеходов в Балашихе 3 ноября. Он обеспечил прямой въезд в ЖК «Пехра» из Балашихи-1 без объезда по улице Трубецкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В открытии моста приняли участие депутат Государственной думы Сергей Юров и глава Балашихи Сергей Лукичев. Новый маршрут связал микрорайоны и повысил транспортную доступность жилого комплекса «Пехра».

«С сегодняшнего дня по мосту открыто движение — и автомобильное, и пешеходное: теперь между микрорайонами есть прямое сообщение. Главное преимущество для жителей — они смогут добираться в другие части города без лишнего объезда», — сказал Сергей Лукичев.

По обеим сторонам проезжей части обустроили отдельные пешеходные дорожки с металлическими ограждениями. На пешеходном переходе установили специальную подсветку и дополнительные перила.

В ближайшее время планируют проработать изменение схем движения общественного транспорта. По новому мосту намерены пустить три городских маршрута.

«Важно оперативно запустить транспортные маршруты по новому мосту, чтобы он сразу стал удобным и полезным для горожан», — сказал Сергей Юров.

Открытие моста позволит перераспределить автомобильный трафик и снизить нагрузку на действующую дорожную сеть. Прямой путь из Балашихи-1 в ЖК «Пехра» сократит время в дороге и поможет разгрузить соседние улицы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.