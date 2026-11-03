В МВД Крыма заявили, что высокий доход мигрантов не исключает нарушений закона

Начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Крыму Ксения Темрякович рассказала, что обеспеченные иностранцы тоже нарушают закон, сообщает «Крым 24» .

Полиция обменивается с Министерством здравоохранения Республики Крым сведениями об иностранцах, у которых выявили случаи употребления запрещенных наркотических и психотропных веществ.

«Среди таких лиц были отнюдь не только трудовые мигранты. Встречались и вполне обеспеченные иностранные граждане, от которых вы бы никогда не ожидали подобного поведения», — отметила Темрякович в эфире «Крым 24».

Она подчеркнула, что уровень образования и дохода не исключает возможности правонарушений.

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