Число преступлений иностранцев в Крыму сократилось на 22%

За девять месяцев 2026 года иностранцы совершили в Крыму на 22% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Крым 24» .

Начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Ксения Темрякович сообщила, что большинство преступлений совершили граждане Украины, не урегулировавшие свой правовой статус в России.

По ее словам, речь идет о прибывших из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, которые не обратились за российским гражданством в упрощенном порядке, а также о выходцах с других территорий Украины.

Темрякович уточнила, что большинство правонарушений связаны с посягательствами на собственность и причинением вреда жизни и здоровью. Наиболее резонансным случаем она назвала выдворение четырех граждан Узбекистана, уличенных в распространении информации, дискредитирующей Вооруженные силы России.

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