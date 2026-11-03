Число преступлений иностранцев в Крыму сократилось на 22%
За девять месяцев 2026 года иностранцы совершили в Крыму на 22% меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Крым 24».
Начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Ксения Темрякович сообщила, что большинство преступлений совершили граждане Украины, не урегулировавшие свой правовой статус в России.
По ее словам, речь идет о прибывших из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, которые не обратились за российским гражданством в упрощенном порядке, а также о выходцах с других территорий Украины.
Темрякович уточнила, что большинство правонарушений связаны с посягательствами на собственность и причинением вреда жизни и здоровью. Наиболее резонансным случаем она назвала выдворение четырех граждан Узбекистана, уличенных в распространении информации, дискредитирующей Вооруженные силы России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.