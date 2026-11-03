В Подмосковье объявили конкурс «СЕМЬЯ. БИЗНЕС. БУДУЩЕЕ»

Конкурс «СЕМЬЯ. БИЗНЕС. БУДУЩЕЕ» для работодателей Подмосковья пройдет с приемом заявок с 3 по 27 ноября. Его цель — выявить лучшие практики поддержки работников с семейными обязанностями, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Конкурс «СЕМЬЯ. БИЗНЕС. БУДУЩЕЕ» направлен на выявление и распространение лучших практик поддержки работников с семейными обязанностями. Он также призван стимулировать социальную ответственность бизнеса в рамках реализации «Корпоративного демографического стандарта».

Участвовать могут работодатели — юридические лица, индивидуальные предприниматели и обособленные подразделения, зарегистрированные и работающие в Московской области. На конкурс принимают практики поддержки семей по итогам 2025 года. Участие бесплатное.

Предусмотрены четыре номинации: — «Лидер корпоративной демографии: Крупный бизнес» — свыше 250 сотрудников; — «Лидер корпоративной демографии: Средний бизнес» — от 100 до 250 сотрудников; — «Лидер корпоративной демографии: Малый бизнес» — до 100 сотрудников; — «Лидер корпоративной демографии: Госсектор» — государственные и муниципальные учреждения.

Заявки принимают с 3 по 27 ноября, итоги подведут 16–18 декабря. Материалы необходимо направить на msr_konkurs@mosreg.ru.

Подробная информация и формы документов размещены на официальном сайте министерства социального развития Московской области: https://msr.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/konkursy-v-socialnotrudovoy-sfere.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.